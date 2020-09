Business News: legge di bilancio Brasile 2021, raddoppiato budget investimenti per la Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di legge di bilancio del Brasile per l'anno 2021, presentata dal governo in parlamento lo scorso 31 agosto, prevede un significativo aumento di stanziamenti destinati agli investimenti nel settore della difesa. Il risultato, riassume l'agenzia "O Globo", è frutto di una azione congiunta dei vertici delle forze armate e dei numerosi ministri del governo Bolsonaro esponenti del mondo militare. La testata sottolinea che a fronte della richiesta di aumento del budget per 2,5 miliardi di real (400 milioni di euro) da destinare agli investimenti richiesto dal ministro Fernando Azevedo, che avrebbe portato il budget specifico dai 6,7 miliardi (1,1 miliardi di euro) del 2020 ai 9,2 miliardi di real (1,5 miliardi di euro) nel 2021, l'aumento è stato fissato a 1,47 miliardi di real (223 milioni di euro), portando il budget complessivo a 8,17 miliardi di real (1,3 miliardi) per il prossimo anno. Il budget totale del ministero della Difesa per previsto per il 2021 è complessivamente di 110,7 miliardi di real (17,5 miliardi di euro) un importo superiore del 4,83 per cento rispetto al budget per il 2020. La maggior parte di questo denaro viene speso per personale, sia in servizio attivo che di riserva. (Brb)