Business News: ministro Economia Argentina esclude ulteriori finanziamenti da parte del Fmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia dell'Argentina, Martin Guzman, ha escluso che il paese faccia richiesta di ulteriori fondi al Fondo monetario internazionale (Fmi) nel contesto di un nuovo accordo in sostituzione del programma Stand By (Sba) da 44 miliardi di dollari sottoscritto con l'Fmi nel 2018. In un intervento tenuto ieri via teleconferenza nell'ambito del Foro Europeo Alpbach, Guzman ha dichiarato che il governo argentino punta a sostituire il programma Sba con un nuovo accordo "basato sulla responsabilità e la comprensione di qual'è la situazione oggi dell'Argentina". Il ministro argentino si è quindi dichiarato fiducioso di poter raggiungere un'intesa con l'istituzione multilaterale alla luce anche del concreto appoggio ricevuto nel negoziato con i creditori privati internazionali. "Il Fondo monetario ha svolto un ruolo positivo nella valutazione della sostenibilità del debito", ha affermato Guzman, sottolineando che lo stesso principio rettore verrà portato avanti nelle conversazioni con l'organizzazione guidata da Kristalina Georgieva. (Abu)