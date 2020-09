Siria: giunta a Damasco delegazione governo russo guidata da vice premier Borisov

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione russa guidata dal vice primo ministro della Federazione Russa, Jurij Borisov, è arrivata a Damasco, in Siria, per una visita ufficiale. Lo riferisce l'emittente televisiva statale siriana, secondo cui la delegazione discuterà con la controparte di Damasco dello sviluppo e del rafforzamento delle relazioni bilaterali in vari settori. Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha incontrato nei giorni scorsi l'inviato speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per la Siria, Geir Pedersen, per discutere della situazione nel Paese. In precedenza, Pedersen ha affermato che il gruppo di redazione del comitato costituzionale siriano prevede di incontrarsi a Ginevra. (segue) (Res)