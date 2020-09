© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il capo politico del Movimento cinque stelle, Vito Crimi, "il referendum del 20 e 21 settembre sul taglio dei parlamentari è l'occasione per dare all'Italia una democrazia più efficiente. Vogliamo - continua il viceministro all'Interno su Twitter - che al centro ci sia una politica che fa gli interessi dei cittadini, non le poltrone dei partiti. Per questo è importante votare 'sì'". (Rin)