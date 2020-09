Italia: “Handelsblatt”, Conte ha bisogno di un programma concreto per il governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre le misure per il contrasto alla pandemia di coronavirus, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte “ha bisogno di un programma politico concreto” per il governo. È quanto afferma il quotidiano “Handelsblatt”, che definisce Conte un “fenomeno politico, professore di Diritto senza esperienza politica, ora alla guida del suo secondo governo di coalizione”. Nonostante la risi economica e coronavirus, il presidente del Consiglio è “di gran lunga il politico più popolare” in Italia. Tuttavia, l'esecutivo è “privo di un programma” che vada oltre la risposta alla crisi. “Questioni come la politica industriale o il problema dei migranti sono rimaste indietro”, sostiene “Handelsblatt”. Il successo di Conte deriva, quindi, “soltanto dalla crisi”. Inoltre, prevenire la vittoria del leader della Lega, Matteo Salvini, alle elezioni è l'unico “collante” che tiene unita la maggioranza formata da Movimento 5 Stelle (M5S) e Partito democratico (PD). Tuttavia, ora il presidente del Consiglio “non sarà più giudicato dalla gestione della crisi, ma dalla questione se riuscirà a migliorare la drammatica situazione economica” dell'Italia. Il blocco di quasi tre mesi attuato dal governo per contenere la diffusione del coronavirus ha portato a una grave crisi dell'economia. Soltanto nel secondo trimestre, il Pil è crollato del 12,4 per cento. Per il 2020, la Commissione europea prevede che il prodotto interno lordo dell'Italia diminuirà '11,2 per cento. Per “Handelsblatt”, il prossimo test che attende “l'incredibile carriera di Conte” sarà sulla richiesta di intervento del Meccanismo europeo di stabilità (Mes). (Geb)