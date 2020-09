Business News: Brasile, governo riduce requisiti e base d'asta per privatizzare 22 aeroporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Infrastrutture del Brasile ha ridotto i requisiti e le quote di offerta minima necessari in vista della privatizzazione di 22 aeroporti che saranno affidati ai privati nel corso di un'asta prevista per il prossimo anno. L'obiettivo del governo è mantenere gli scali attrattivi per i potenziali investitori di fronte alla riduzione drastica del numero di passeggeri e merci a causa della pandemia di coronavirus. In particolare, le proiezioni aggiornate del ministero indicano che i ricavi lordi dei futuri concessionari tra ricavi tariffari e commerciali durante i tre decenni del contratto saranno inferiori di 3,3 miliardi di real (515 milioni di euro), passando da 17,8 miliardi a 13,5 miliardi di real (da 2,8 miliardi a 2,1 miliardi di euro). Per questo motivo l'offerta minima è stata ridotta di 280 milioni di real (43 milioni di euro) e gli investimenti richiesti di 850 milioni (132 milioni di euro). (Brb)