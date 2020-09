Business News: Colombia, governo concederà prestito da 370 milioni di dollari ad Avianca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo colombiano ha confermato che concederà un prestito da 370 milioni di dollari alla compagnia aerea Avianca. In questo modo, ha detto il viceministro delle Finanze, Juan Alberto Londono, parlando all’emittente “BluRadio”, si garantisce il trasporto aereo dei colombiani e si sostiene il turismo e si garantisce il trasporto merci delle imprese. La compagnia, ha ricordato, copre il 50 per cento del trasporto aereo del paese. “Non possiamo lasciare che questo servizio pubblico vada perso perché ciò avrebbe costi altissimi per l’economia colombiana”, ha detto il viceministro, secondo cui il credito potrà essere usato solo per garantire le operazioni della compagnia. Il credito verrà stanziato solo se negli Stati Uniti verrà data luce verde alla riorganizzazione del debito della società e se Avianca manterrà il suo centro operativo in Colombia. (Mec)