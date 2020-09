Business News: Banca centrale Cile migliora stime 2020, previsto calo del pil tra 4,5 e 5,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale del Cile (Bcc) prevede un calo del prodotto interno lordo tra il 4,5 ed il 5,5 per cento nel 2020 nel contesto della crisi derivata dalla pandemia del nuovo coronavirus a livello locale e globale. Si tratta di una stima che migliora anche le più recenti proiezioni del governo, che a luglio stimava un calo complessivo tra il 5,5 ed il 7,5 per cento. Il miglioramento della proiezione, afferma il documento della Bcl, si deve alla previsione di "una decisa ripresa dell'attività nel secondo semestre dell'anno grazie al progressivo allentamento delle misure di isolamento sociale e agli aiuti alle entrate familiari". L'attuale contesto, avverte ad ogni modo l'istituto emissore, "non è esente da un alto grado di incertezza e di rischi" e impone il "prosieguo di una politica monetaria fortemente espansiva". Mantenendosi l'attuale tendenza alla ripresa, la Bcl prevede quindi per il 2021 ed il 2022 una crescita del pil in ranghi compresi rispettivamente tra il 4-5 per cento e tra il 3-4 per cento. (Abu)