Business News: Colombia, Senato dice no a incentivi al fracking

- Il Senato della Colombia ha posto un veto agli incentivi per la pratica estrattiva del fracking nel paese. Lo ha fatto votando in maggioranza contro un articolo specifico della legge sulla riforma del Sistema nazionale di royalties che includeva lo sfruttamento dei giacimenti non convenzionali all'interno di un programma di sgravi fiscali per l'intero settore estrattivo. Il testo di legge modificato rispetto a quello procedente dalla Camera, dovrà quindi essere sottoposto adesso a revisione da parte di una "commissione di conciliazione" incaricata di "armonizzare" le due versioni. Il progetto di legge, segnala il quotidiano "Semana", include inoltre la destinazione di un 5 per cento del totale delle royalties a investimenti su programmi di recupero ambientale. Di quel cinque per cento due punti saranno destinati a investimenti a livello locale e regionale a progetti sullo sviluppo sostenibile, un punto alla conservazione di aree strategiche e alla lotta contro la deforestazione, e i restanti due punti a investimenti in scienza, ricerca e innovazione in materia ambientale. (Mec)