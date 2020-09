Business News: Brasile, da case automobilistiche taglio di 4.100 posti durante pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'inizio della pandemia di coronavirus, a marzo di quest'anno, le case automobilistiche in Brasile hanno tagliato circa 4.100 posti di lavoro presso gli stabilimenti industriali. Alla fine di agosto del 2020 risultavano occupate settore automobilistico (responsabile di oltre il 20 per cento del Pil industriale) 121.900 persone "Prevediamo un calo sostanziale del mercato quest'anno e tutto indica che la ripresa sarà lenta. Sebbene le aziende stiano adottando tutte le misure necessarie per evitare i licenziamenti, sappiamo che sarà inevitabile un taglio della manodopera in eccesso nel settore", ha detto il presidente dell'Associazione nazionale di fabbricanti di veicoli a motore (Anfavea), Luiz Carlos de Moraes. (Brb)