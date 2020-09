© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl Sindaco di Milano, Giuseppe Sala interviene al convegno online “Quale sanità a Milano. Le sfide post-Covid”, organizzato da Cgil Milano con Cisl e Uil.Diretta sui canali You Tube e pagine Facebook di Cgil, Cisl e Uil di Milano (ore 10.00 - 12.00)VARIEConfronto online organizzato dai sindacati confederali sul modello di sanità per Milano e area metropolitana dopo il Covid. Intervengono i segretari di Cgil, Cisl e Uil, Melissa Oliviero, Roberta Vaia e Ciro Capuano, il vice-ministro alla Salute Pierpaolo Sileri, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il direttore sanitario di Ats Milano Città Metropolitana Vittorio Demicheli, la presidente della Conferenza dei sindaci di Ats Città Metropolitana Sara Santagostino.Diretta sui canali You Tube e pagine Facebook di Cgil, Cisl e Uil di Milano (ore 10.00 - 12.00)Presentazione dello studio "Ritorno a scuola", con il direttore generale dell'Asst Fatebenefratelli Sacco, Alessandro Visconti, il dirigente dell'ufficio scolastico territoriale di Milano Marco Bussetti, il direttore del dipartimento pediatrico dell'Asst Fatebenefratelli Sacco Gian Vincenzo Zuccotti e il rettore dell'Università degli Studi di Milano Elio Franzini.Ospedale Buzzi - Aula Magna, via Lodovico Castelvetro 32 (ore 12.00)Gazebo di Forza Italia per raccogliere firme e volantinare contro la ciclabile di viale Monza con il commissario cittadino Cristina Rossello, i consiglieri comunali e municipali.Fermata Pasteur, viale Monza 43 (dalle ore 16.00)MONZAConferenza stampa post Gran Premio di Monza con il sindaco Dario Allevi, il prefetto Patrizia Palmisani, il questore Michele Sinigaglia, il comandante dei Carabinieri Simone Pacioni, il comandante della Guardia di Finanza Aldo Noceti, il comandante dei Vigili Del Fuoco Claudio Giacalone, il comandante della Polizia Locale Pietro Curcio, il presidente di Aci Milano Geronimo La Russa e il presidente di amministrazione di Sias, Giuseppe Redaelli.Palazzo comunale - Sala giunta, 2° piano, Piazza Trento e Trieste (ore 12.30) (Rem)