Business News: Colombia, disoccupazione al 20,2 per cento a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione in Colombia è aumentato di 9,5 punti percentuali nel mese di luglio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, raggiungendo il 20,2 per cento. Lo rende noto il Dipartimento amministrativo nazionale di statistica (Dane), secondo cui il dato equivale alla perdita di 4,15 milioni di posti di lavoro. La percentuale è superiore a quella registrata nel mese di giugno, quando il tasso di disoccupazione era stato del 19,8 per cento, ma più bassa rispetto a maggio, quando è stato registrato un tasso di disoccupazione del 21,4 per cento. Tra i settori più colpiti ci sono le attività commerciali, l'automotive, bar e ristoranti. (Mec)