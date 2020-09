Business News: governo Brasile presentata legge di bilancio, crescono fondi per gli investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile ha inviato ieri, 31 agosto, in parlamento la proposta di legge di bilancio per l'anno 2021. Il budget 2021 prevede un aumento degli investimenti per 28,7 miliardi di real (4,4 miliardi di euro). L'importo è superiore di 10,3 miliardi di real (1,6 miliardi di euro) superiore ai 18,2 miliardi di real (2,8 miliardi di euro) riservati nel bilancio 2020. Secondo il sottosegretariato al Bilancio del ministero dell'Economia, la voce degli investimenti non include il piano pro-Brasile, un programma in discussione dal governo che da impulso ai lavori pubblici per spingere la ripresa economica causata dalla pandemia di coronavirus. Il piano sarà discusso separatamente. Tra le spese discrezionali incluse nel bilancio, c'è la capitalizzazione per la creazione di nuova società di proprietà statale per 4 miliardi di real (617 milioni di euro) che controllerà la centrale idroelettrica binazionale Itaipu la società di gestione della centrale nucleare Termonuclear. La misura è ritenuta fondamentale per poter privatizzare la compagnia elettrica statale Eletrobras, che al momento gestisce le due centrali. Il governo ha mantenuto nel budget i 2 miliardi di real (308 milioni di euro) per il censimento generale della popolazione svolto dall'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge). (Brb)