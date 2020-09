Business News: Pil Brasile secondo trimestre crolla 11,4 rispetto al 2019, paese ufficialmente in recessione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Prodotto interno lordo (Pil) del Brasile ha registrato un calo storico dell'11,4 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Lo ha reso noto l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge), sottolineando che il calo dell'attività economica è da imputare agli effetti sull'economia della pandemia di coronavirus e delle misure di contenimento della diffusione del virus. In particolare il Pil di aprile, maggio e giugno è calato del 9,7 per cento rispetto a primo trimestre. Nei primi tre mesi dell'anno, il calo del Pil secondo i nuovi calcoli dell'Ibge è stato del 2,5 per cento e non dell'1,5 come precedentemente annunciato. Con il risultato, l'economia brasiliana entra ufficialmente in una recessione tecnica, caratterizzata da due trimestri consecutivi di contrazione del livello di attività. Si tratta del calo più intenso da quando Ibge ha iniziato a calcolare il Pil trimestrale nel 1996. Fino ad allora, il calo più grande mai registrato nel paese si era verificato nel quarto trimestre del 2008 a -3,9 per cento. Tra i settori produttivi, il calo principale è stato registrato nell'industria (-12,3 per cento), seguito dai servizi (-9,7 per cento). Il settore agricolo ha invece registrato un aumento dello 0,4 per cento. (Brb)