Business News: Brasile, Bolsonaro, sul 5G conversazioni con Usa e altri paesi ma "decido solo io"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha affermato che spetta a lui "e a nessun altro" decidere quale modello di tecnologia 5G sarà adottato nel paese. "Dobbiamo prendere una decisione e voglio che sia chiaro che chi deciderà sul 5G sono io, nessun altro, e non serve che altri avanzino idee e proposte, decido io", ha affermato il presidente nel corso di una trasmissione dal vivo sulla propria pagina Facebook. Il capo dello stato ha anche ammesso che sono in corso discussioni con il governo degli Stati Uniti così come con quelli di altri paesi per valutare pro e contro relativamente alle scelte. "Parlo regolarmente con il generale Augusto Heleno, ministro della Sicurezza Istituzionale (Gsi), con Alexandre Ramagem che guida l'Abin (Agenzia brasiliana di Intelligence) e con Rolando Alexandre che è il direttore generale della Polizia federale. Inoltre parlo con altre strutture di intelligence, con persone esperte, con il governo statunitense e con varie organizzazioni e paesi per valutare i pro e conto", ha detto. (Brb)