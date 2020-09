Kosovo-Israele, Thaci: "Manterremo le promesse nello stabilire relazioni diplomatiche"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo manterrà le sue promesse nell’istituire relazioni diplomatiche con Israele. Lo ha dichiarato il presidente kosovaro, Hashim Thaci, commentando l’accordo per la normalizzazione dei rapporti economici tra Serbia e Kosovo raggiunto ieri dal primo ministro di Pristina, Avdullah Hoti, e dal presidente serbo, Aleksandar Vucic, alla Casa Bianca alla presenza del presidente Usa, Donald Trump. Parte dell’accordo prevede il riconoscimento di Israele da parte del Kosovo e lo spostamento dell’ambasciata serba a Gerusalemme. “Accolgo con favore l'annuncio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sulla genuina intenzione di riconoscere il Kosovo e stabilire relazioni diplomatiche. Il Kosovo manterrà la promessa di collocare la sua missione diplomatica a Gerusalemme”, ha scritto Thaci su Twitter. Secondo il capo di Stato kosovaro, dopo l’accordo di ieri Pristina “continuerà a lavorare allo sviluppo economico, ai posti di lavoro e a un ulteriore consolidamento interno e internazionale”.Ieri il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che Serbia e Kosovo hanno raggiunto accordo per la normalizzazione dei rapporti economici durante il vertice in corso alla Casa Bianca tra i leader dei due Paesi. Lo ha scritto su Twitter il vicesegretario per la stampa della Casa Bianca Judd Deere. "Il presidente Donald Trump ha annunciato che Serbia e Kosovo hanno accettato la normalizzazione economica. Un altro storico accordo raggiunto da questo presidente per rendere il mondo un luogo più pacifico e prospero", ha affermato Deere.Secondo quanto riportato dalla stampa kosovara, l'accordo è stato firmato dal primo ministro kosovaro, Avdullah Hoti, e il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, nel corso di una cerimonia a cui ha preso parte lo stesso Trump allo Studio ovale alla Casa Bianca. Le delegazioni di Serbia e Kosovo si trovano da ieri a Washington per discutere di questioni economiche in un vertice organizzato dall’inviato speciale per il dialogo tra Serbia e Kosovo, Richard Grenell e dal consigliere per la Sicurezza nazionale del presidente Usa Donald Trump, Robert O'Brien.Parte dell'accordo prevede che la Serbia sposterà la sua ambasciata a Gerusalemme mentre il Kosovo riconoscerà Israele. Al termine di due giorni di incontri, i governi dei due Paesi hanno deciso di cooperare su una serie di fronti economici per attirare investimenti e creare posti di lavoro. Trump ha definito come “storico” l’accordo affiancando i due leader nello Studio Ovale. "Non vedo l'ora di andare in entrambi i paesi in un futuro non troppo lontano”, ha aggiunto. Nel maggio del 2018 gli Usa hanno trasferito la loro ambasciata in Israele da Tel Aviv a Gerusalemme. (Alt)