Medio Oriente: Erekat (Olp), palestinesi vittime delle ambizioni elettorali di Trump

- I palestinesi sono diventati "vittime delle ambizioni elettorali del presidente statunitense Donald Trump, la cui squadra intraprenderebbe qualsiasi azione, non importa quanto distruttiva per la pace e per un ordine mondiale basato su regole, per ottenere la sua rielezione". Lo ha detto Saeb Erekat, segretario generale dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp), commentando la decisione della Serbia e del Kosovo di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele, tramite l'intermediazione di Trump. "L'amministrazione degli Stati Uniti sotto Donald Trump sta violando il diritto internazionale facendo pressioni sui paesi affinché riconoscano Gerusalemme occupata come capitale di Israele", ha aggiunto Erekat. "Questo, proprio come l'accordo Emirati Arabi Uniti-Israele, non riguarda la pace in Medio Oriente", ha concluso. (Res)