Serbia-Kosovo: Vucic, “soddisfatto” dopo “accordo bilaterale” con gli Usa alla Casa Bianca (2)

- Il capo di Stato serbo ha sottolineato che si è trattato di un accordo bilaterale con gli Stati Uniti. "Questo non è un accordo trilaterale. La differenza è importante. Quindi, questo è un accordo che la Serbia ha fatto con gli Stati Uniti, una terza parte non è riconosciuta come soggetto di diritto internazionale”, ha chiarito Vucic ha ringraziato Trump per il suo “lungo incontro bilaterale con la delegazione serba” in cui si è discusso dei rapporti bilaterali tra Serbia e Usa. "Attraverso questo accordo bilaterale, stiamo regolando direttamente i rapporti con una delle due più grandi potenze del mondo, questioni economiche, soprattutto, e alcune questioni politiche che non sono estremamente dolorose per il nostro Paese", ha concluso Vucic. (segue) (Seb)