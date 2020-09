Usa-Kosovo: Pompeo a Hoti, Pristina prosegua in negoziati con Serbia per normalizzare rapporti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riportato dalla stampa kosovara, l'accordo è stato firmato dal primo ministro kosovaro, Avdullah Hoti, e il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, nel corso di una cerimonia a cui ha preso parte lo stesso Trump allo Studio ovale alla Casa Bianca. Le delegazioni di Serbia e Kosovo si trovano da ieri a Washington per discutere di questioni economiche in un vertice organizzato dall’inviato speciale per il dialogo tra Serbia e Kosovo, Richard Grenell e dal consigliere per la Sicurezza nazionale del presidente Usa Donald Trump, Robert O'Brien. (segue) (Nys)