Kosovo-Serbia: premier Hoti, domani a Bruxelles discuteremo di riconoscimento reciproco (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato venerdì che Serbia e Kosovo hanno raggiunto accordo per la normalizzazione dei rapporti economici durante il vertice in corso alla Casa Bianca tra i leader dei due Paesi. Lo ha scritto su Twitter il vicesegretario per la stampa della Casa Bianca Judd Deere. "Il presidente Donald Trump ha annunciato che Serbia e Kosovo hanno accettato la normalizzazione economica. Un altro storico accordo raggiunto da questo presidente per rendere il mondo un luogo più pacifico e prospero", ha affermato Deere. (segue) (Alt)