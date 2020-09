Kosovo-Serbia, il premier Hoti: "Domani a Bruxelles discuteremo il riconoscimento reciproco"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegazione del Kosovo si recherà domani a Bruxelles per discutere dell’accordo con la Serbia sul riconoscimento reciproco e al normalizzazione dei rapporti tra i due Paesi. Lo ha affermato il primo ministro del Kosovo, Avdulah Hoti, in un post su Facebook in vista del nuovo round di negoziati per il dialogo tra Serbia e Kosovo che si terrà a Bruxelles sotto la mediazione dell'Unione europea. "Sulla base degli impegni presi al vertice di Parigi del 10 luglio 2020, nonché del sostegno che abbiamo ricevuto dal presidente francese (Emmanuel) Macron e dalla cancelliera (tedesca, Angela) Merkel, lunedì a Bruxelles incontriamo la parte serba per dialogare sull’accordo finale per il riconoscimento reciproco e la normalizzazione delle relazioni tra Kosovo e Serbia”, ha scritto Hoti secondo cui ci sarà solo un accordo finale sul riconoscimento reciproco. “L'accordo è raggiunto solo quando è concluso con il riconoscimento reciproco", ha aggiunto. “Non ci saranno accordi indiretti, parziali o creativi che non risolveranno definitivamente il problema. Ci sarà solo un accordo finale sul riconoscimento reciproco, che è sistematico e include tutte le questioni che devono essere risolte tra due Stati indipendenti sulla base di convenzioni, standard e pratiche internazionali che regolano le relazioni tra due Stati indipendenti”, ha concluso il capo del governo di Pristina.Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo ha incontrato ieri a Washington il primo ministro del Kosovo Avdullah Hoti. Lo riferisce il Dipartimento di Stato Usa con un comunicato, secondo cui Pompeo ha ribadito nel corso dell’incontro il sostegno degli Stati Uniti al Kosovo, incoraggiando il proseguimento dei negoziati con la Serbia per un accordo di normalizzazione globale incentrato sul riconoscimento reciproco. Il segretario di Stato ha inoltre esortato il governo di Pristina ad attuare gli accordi aerei, ferroviari e stradali raggiunti alla Casa Bianca con la Serbia sotto la mediazione dall'inviato presidenziale speciale Richard Grenell. Pompeo ha incoraggiato il Kosovo a concentrarsi sul rafforzamento dello stato di diritto e sulla lotta alla corruzione. Il segretario e il primo ministro hanno anche discusso degli sforzi del Kosovo nella lotta alla pandemia di Covid-19 e il suo impegno a promuovere lo sviluppo economico e la creazione di posti di lavoro.Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato venerdì che Serbia e Kosovo hanno raggiunto accordo per la normalizzazione dei rapporti economici durante il vertice in corso alla Casa Bianca tra i leader dei due Paesi. Lo ha scritto su Twitter il vicesegretario per la stampa della Casa Bianca Judd Deere. "Il presidente Donald Trump ha annunciato che Serbia e Kosovo hanno accettato la normalizzazione economica. Un altro storico accordo raggiunto da questo presidente per rendere il mondo un luogo più pacifico e prospero", ha affermato Deere.La stessa Commissione ha reso noto nei giorni scorsi che si terrà lunedì 7 settembre a Bruxelles, di persona, un altro incontro all'interno del dialogo facilitato dall'Unione europea tra Serbia e Kosovo con il presidente serbo, Aleksandar Vucic e il primo ministro del Kosovo, Avdullah Hoti. "Posso confermare che lunedì prossimo l'Alto rappresentante Josep Borrell e il rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo tra Belgrado e Pristina, Miroslav Lajcak, ospiteranno il presidente serbo, Aleksandar Vucic e il primo ministro del Kosovo, Avdullah Hoti, per un altro incontro di alto livello all'interno del Dialogo facilitato dall'Ue a Bruxelles e di persona", ha dichiarato lo stesso Stano. "Prima dell'incontro di alto livello di lunedì, il rappresentante speciale Lajcak terrà durante il weekend il quarto incontro di esperti sui temi precedentemente discussi, come le persone scomparse e gli sfollati e la cooperazione economica", ha aggiunto. (Alt)