Germania-Russia: ministro Esteri Maas, non possiamo parlare di partenariato strategico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia continua a non collaborare con la Germania nelle indagini sull'omicidio del dissidente ceceno. Due rogatorie della procura di Berlino, inviate nel dicembre 2019 alle autorità russe, “non hanno ancora ricevuto risposta in termini di contenuto”, come ha reso noto il ministero dell'Interno tedesco. Per il sottosegretario alla Giustizia, Christian Lange, la magistratura russa ha risposto alle rogatorie tedesche il 31 dicembre 2019 e il 10 gennaio 2020, senza fornire informazioni sul caso Khangoshvili, ma richiedendo chiarimenti. “Entrambe le lettere chiedono alle autorità tedesche di fornire ulteriori informazioni a causa di presunte prove comprovate in maniera insufficiente”, ha dichiarato Lange. (Geb)