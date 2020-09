Ue: Gualtieri, Mes non è panacea di tutti i mali ma è falso che nasconda manovre di austerity

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad avviso del ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, il Meccanismo europeo di stabilità (Mes) "non è la panacea di tutti i mali, ma sarebbe impreciso dire che non c'è condizionalità, che le condizionalità sono state sospese per un impegno politico della Commissione europea. La condizione - ha aggiunto l'esponente dell'esecutivo - è che si usino le risorse per le spese sanitarie. Dire che il Meccanismo europeo di stabilità nasconde manovre di austerity è una cosa falsa". Gualtieri ha parlato alla festa del "Fatto Quotidiano", a Roma. (Rin)