Siria: giunta a Damasco delegazione governo russo guidata da vice premier Borisov (2)

- Lo scorso 30 agosto Pedersen, ha accolto con favore la condivisione di alcuni punti in comune su cui proseguire le discussioni tra le delegazioni del governo siriano di Damasco e dell’opposizione emersi durante gli incontri di questi giorni a Ginevra. Parlando ai giornalisti nella città svizzera dopo una settimana di colloqui "impegnativi", interrotti momentaneamente dalla scoperta lunedì di quattro positivi al coronavirus tra le due delegazioni, Pedersen ha sottolineato che sono stati trovati "diverse punti in comune". “Ci sono ancora disaccordi molto forti. Ma sono stato anche estremamente lieto di sentire i due co-presidenti dire molto chiaramente che vi sono alcuni punti in comune da cui partire. Spero che quando ci incontreremo di nuovo, saremo in grado di costruire su questi punti in comune e portare avanti il processo", ha dichiarato l’inviato speciale Onu. "Sono fiducioso che siamo stati in grado di costruire un clima di fiducia e che possiamo continuare il lavoro che abbiamo iniziato”, ha aggiunto. (segue) (Res)