Siria: giunta a Damasco delegazione governo russo guidata da vice premier Borisov (3)

- La terza sessione delle discussioni agevolate dalle Nazioni Unite del Comitato costituzionale siriano si è riunita a Ginevra dopo una pausa di nove mesi causata da divergenze sull'agenda, che sono state risolte entro marzo, e poi dalle restrizioni derivanti dalla pandemia di Covid-19. I primi negoziati per decidere la composizione dell'organo più ampio del Comitato si sono tenuti a Ginevra alla fine di ottobre 2019. L'organismo più numeroso comprende 150 partecipanti: 50 per il governo siriano, 50 dall'opposizione e 50 provenienti dalla società civile. In base al regolamento interno del Comitato e ai termini di riferimento concordati dai partecipanti, un più ristretto gruppo di 45 persone ha il compito di preparare e redigere proposte. (Res)