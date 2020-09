Business News: ministro Economia Brasile su calo Pil, "stiamo già tornando a crescere"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia del Brasile, Paulo Guedes, ha affermato che il calo del Prodotto interno lordo (Pil) nel secondo trimestre dell'anno certificato dall'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge) al -9,7 per cento, è il "suono di un lontano passato". "Il Brasile sta già tornando a crescere", ha detto il ministro durante un'audizione pubblica in Senato, sottolineando che i dati più recenti sull'economia indicano una ripresa a "V", cioè molto rapida dopo un forte calo generato dagli effetti della pandemia. Secondo il ministro le stime indicano che il Pil chiuderà quest'anno in calo tra il 4 e il 5 per cento. Ha aggiunto, tuttavia, che la crisi non è finita e ha evidenziato l'importanza di approvare le riforme. (Brb)