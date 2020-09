Business News: Paraguay, in legge bilancio 2021 stimato +5 per cento del Pil e deficit al 4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tetto di spesa nell'ordine dei 12 miliardi di dollari, un deficit fino al 4 per cento del Pil nel 2021 e una stima di crescita del pil di 5 punti percentuali. Sono questi i principali numeri contenuti nel progetto di legge Finanziaria presentata in parlamento dal governo del presidente del Paraguay, Mario Abdo Benitez, che prevede inoltre emissioni di titoli per circa 1,5 miliardi di dollari. L'ammontare complessivo della legge di bilancio, ha sottolineato in una conferenza stampa il vice ministro delle Finanze, Oscar Llamosas, implica una riduzione dello 0,7 per cento rispetto a quello della Finanziaria del 2019. La decisione, afferma Llamosas, si giustifica con la "necessità ineludibile" di ridurre la spesa pubblica dopo gli esborsi straordinari per circa 2 miliardi di dollari affrontati nel contesto dell'emergenza sanitaria del nuovo coronavirus, esborsi per i quali si proietta nell'anno in corso un deficit del 7 per cento rispetto al pil. Per quanto riguarda l'inflazione l'esecutivo prevede invece un tasso medio nell'ordine del 3,8 per cento. (Abu)