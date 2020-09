Business News: produzione industriale Brasile cresce 8 per cento a luglio, ma segna – 9,6 nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale in Brasile è cresciuta dell'8 per cento a luglio 2020, rispetto a giugno. Tuttavia rispetto allo stesso mese dello scorso anno registra un calo del 3 per cento. Lo ha rivelato l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge), sottolineando che il dato di luglio rappresenta anche un rallentamento rispetto alla crescita dell'8,7 per cento fatta registrare a maggio e del 9,7 per cento fatta registrare a giugno. Nonostante il terzo risultato positivo consecutivo, il dato non è stato ancora sufficiente per eliminare la perdita del 27 per cento accumulata nei mesi di marzo e aprile, che ha portato il livello di produzione al minimo della serie storica. Nei primi sette mesi dell'anno il settore accumula una perdita del 9,6 per cento, mentre negli ultimi 12 mesi fino a luglio il calo accumulato è pari al 5,7 per cento. (Brb)