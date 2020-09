Business News: Argentina, avanza progetto su telefonia mobile ed internet come servizi pubblici essenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato dell'Argentina ha approvato ieri in prima lettura un decreto del governo che dichiara i servizi di telefonia mobile, televisione via cavo ed internet, come "servizi pubblici essenziali". Il decreto, che dovrà essere approvato anche dalla camera dei deputati, blocca inoltre gli aumenti delle tariffe di questi servizi fino al 31 dicembre, impone l'autorizzazione del governo su futuri incrementi, e fissa le condizioni per una "tariffa di base unica, universale ed obbligatoria". Il decreto fa riferimento nelle sue motivazioni all'importanza del diritto all'accesso a questi servizi nel contesto della pandemia del nuovo coronavirus. "La situazione di emergenza sanitaria che si sta vivendo nell'ambito della pandemia Covid-19 e la conseguente diminuzione della circolazione delle persone per mitigare i contagi costituiscono una situazione di emergenza che impone la necessità di garantire la tutela immediata di tali diritti", si legge nel testo. Più in generale il governo considera che "le tecnologie dell'informazione e della comunicazione rappresentano non solo un portale per accedere alla conoscenza, all'istruzione, all'informazione e all'intrattenimento, ma costituiscono anche un punto di riferimento e un pilastro fondamentale per la costruzione dello sviluppo economico e sociale". (Abu)