Germania-Russia: ministro Esteri Maas, non possiamo parlare di partenariato strategico

- Dopo l'omicidio del dissidente ceceno Zelimkhan Khangoshvili a Berlino nel 2019 e l'avvelenamento dell'oppositore russo Aleksej Navanlnyj, tra Germania e Russia, “non si può parlare di partenariato strategico, sarebbe bello se ci fosse”. È quanto affermato oggi dal ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente radiotelevisiva “Ard”. Tuttavia, ha aggiunto Maas, “abbiamo bisogno della Russia” per trovare una soluzione alle crisi e ai conflitti in corso in Ucraina, Bielorussia, Libia e Siria. Come evidenziato da Maas, “si deve sempre parlare” e non vi sono “alternative ragionevoli” al dialogo, strumento della diplomazia. Il ministro degli Esteri tedesco ha quindi negato di aver proposto sanzioni contro la Russia per il caso Navalny. Per Maas, prima di ogni reazione, “dobbiamo verificare quello che è successo”. Inoltre, ha ricordato il ministro degli Esteri tedesco, la Russia è già oggetto di sanzioni dalle sue iniziative in Ucraina nel 2014. Per il caso Navalny, secondo Maas, la Germania deve “riflettere con i partner europei sulle conseguenze” nei confronti della Russia. Tuttavia, se Mosca non dovesse collaborare, tale atteggiamento “non potrà restare senza conseguenze”. (segue) (Geb)