Regionali: Cirielli (Fd'I), solidarietà a Capuozzo, De Luca prenda le distanze da episodi di violenza

- Il Questore della Camera e parlamentare campano di Fratelli d'Italia, Edmondo Cirielli, esprime "totale solidarietà a Rosa Capuozzo per il vile atto perpetrato ai danni della sua sede elettorale di Quarto (Napoli). Il governatore De Luca prenda subito le distanze da simili episodi di violenza". In merito all'accaduto il parlamentare annuncia anche la presentazione di un'interrogazione parlamentare al ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese. Secondo l'esponente di Fd'I, "è necessario che il Questore e il Prefetto di Napoli garantiscano il regolare svolgimento delle elezioni regionali, stroncando sul nascere questo clima di intimidazione e violenza ed assicurando alle patrie galere gli autori di questo ignobile gesto" . (Com)