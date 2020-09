© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, lunedì 7 settembre, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9.30 - riunione in videoconferenza della Commissioni III. Odg: mozione "Sosteniamo la candidatura di Torino come sede per il Tribunale Unificato dei brevetti".Ore 13 - Palazzo Civico: riunione del Consiglio ComunaleREGIONEConsiglioOre 9:30, Aula, riunione della IV Commissione.Ore 12:00, Aula, gruppo di lavoro sull’indagine conoscitiva sull’emergenza pandemica.Ore 12:00, Roma, sala capitolare di Palazzo della Minerva (piazza della Minerva), il presidente del Consiglio regionale partecipa all'Assemblea plenaria della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.Ore 14:30, Aula, riunione della I Commissione. (segue) (Rpi)