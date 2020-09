Business News: Brasile, conti pubblici presentano saldo negativo di 12,6 miliardi di euro a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I conti pubblici del Brasile hanno registrato a luglio un deficit primario di 81 miliardi di real, pari all'equivalente di 12,6 miliardi di euro. Si è trattato della peggiore differenza mensile tra entrate e uscite (al neto degli interessi passivi) della serie storica iniziata a dicembre 2001. Complessivamente, nei primi sette mesi dell'anno i conti del settore pubblico hanno mostrato un deficit primario di 483,7 miliardi di real (75,3 miliardi di euro), peggior risultato delle serie storiche per questo periodo. Nei primi sette mesi del 2019 il saldo era stato negativo per 8,7 miliardi di real (1,3 miliardi di euro). Nell'aggregato degli ultimi 12 mesi fino a luglio 2020, il deficit ha raggiungo i 537 miliardi di real (83 miliardi di euro). Il deficit è correlato all'aumento delle spese straordinarie autorizzate per combattere la pandemia di coronavirus, al calo della riscossione delle imposte dovuto alla flessione dell'attività economica, oltre che al rinvio del pagamento delle imposte a fine anno disposto per aiutare lavoratori e imprese ad attraversare il momento di crisi. (Brb)