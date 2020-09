Business News: Ecuador, dopo accordo sul debito rischio paese diminuito 643 punti in un giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'avvio dell'accordo per la ristrutturazione del debito pubblico, il rischio paese per l'Ecuador, valore che misura le probabilità per uno stato di non riuscire a pagare il proprio debito pubblico, si è ridotto sensibilmente. Lo rende noto il quotidiano "El Comercio". L'indicatore è passato dai 2.813 registrati il 31 agosto 2020, ai 2.170 punti del 2 settembre, in calo di 643 punti. Più alto è il rischio di insolvenza di un paese, più è costoso ottenere finanziamenti. Il rischio paese ha raggiunto nel caso dell'Ecuador il suo punto più alto quest'anno il 23 marzo, quando ha raggiunto i 6.063 punti, tra i timori dei creditori per un eventuale 'default' dopo che il governo ha annunciato di non essere più in grado di onorare il pagamento di obbligazioni e interessi. Grazie alla ristrutturazione del debito, anche l'agenzia statunitense di rating Standard and Poor's ha innalzato il rating del debito sovrano dell'Ecuador da "Sd" (default selettivo) a "B-" con prospettive di lungo termine stabili. (Brb)