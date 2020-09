Regionali: Gualtieri, non avranno impatto su governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, le elezioni regionali del prossimo 20 e 21 settembre "non avranno un impatto sul governo, ma avranno un impatto politico per i cittadini delle Regioni" in cui si voterà. "Stiamo parlando di elezioni importanti, importantissime - ha aggiunto l'esponente dell'esecutivo - per i cittadini di quelle Regioni. E hanno un rilievo perché si vota in diverse Regioni". Il titolare del Mef è intervenuto alla festa del "Fatto Quotidiano", a Roma. (Rin)