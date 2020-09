Germania-Russia: ministro Esteri Maas, non possiamo parlare di partenariato strategico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dissidente ceceno con cittadinanza georgiana, Khangoshvili è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco in un parco di Berlino il 23 agosto 2019. Accusato dell'omicidio è il cittadino russo Vadim Krasikov, arrestato nell'immediatezza del delitto e da allora in carcere in Germania. Il processo a carico dell'uomo si aprirà il 7 ottobre prossimo presso la Corte suprema di Berlino. Il 18 giugno scorso, la Procura generale federale (Gba) ha depositato presso il Tribunale statale superiore di Berlino l'accusa per l'omicidio di Khangoshvili a carico di Krasikov. Secondo il Gba, l'assassinio è stato commissionato dal governo russo. Per gli inquirenti, il delitto sarebbe stato motivato dall'opposizione di Khangoshvili “allo Stato centrale russo, ai governi delle repubbliche autonome di Cecenia e Inguscezia e al governo filo-russo della Georgia”. Entrato in Germania con un passaporto contraffatto, Krasikov sarebbe stato in stretto contatto con i Servizi federali di sicurezza russi (Fsb), l'agenzia di intelligence interna di Mosca. L'omicidio di Khangoshvili ha aperto una crisi diplomatica tra Germania e Russia, con la reciproca espulsione di personale diplomatico. Nel corso delle indagini, il Gba ha affermato di disporre di prove secondo cui l'uccisione di Khangoshvili sarebbe stata ordinata da “agenzie governative russe”. Combattente contro la Russia nelle guerre di Cecenia del 1994-1996 e del 1999-2009, Khangoshvili era considerato un membro del sedicente Emirato del Caucaso, gruppo separatista ceceno classificato dalle autorità russe come organizzazione terroristica. Lo stesso presidente russo Vladimir Putin ha più volte descritto Khangoshvili come un terrorista e un brutale assassino. (segue) (Geb)