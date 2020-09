Colleferro: Buschini, Regione vicino a famiglia, scioccati da tragedia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo tutti scioccati da una vera tragedia". Lo scrive in una nota Mauro Buschini residente del Consiglio regionale della Regione Lazio. "Ci uniamo al dolore degli amici e alla famiglia di Willy Monteiro Duarte che ci lascia a 21 anni, in modo pazzesco. Con i sindaci di Colleferro e di Paliano e il primo cittadino di Artena saremo insieme questa sera nel luogo della tragedia - conclude Buschini - per commemorare Willy. E' il momento del dolore. Lasciamo agli inquirenti svolgere il proprio lavoro". (Com)