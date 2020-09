Business News: Brasile, bilancia commerciale registra surplus di 6,6 miliardi di dollari ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bilancia commerciale del Brasile ha registrato un avanzo di 6,6 miliardi di dollari ad agosto 2020. Lo ha reso noto il ministero dell'Economia, sottolineando che si tratta del maggiore surplus commerciale registrato nel mese di agosto dall'inizio della serie storica avviata nel 1989. Il risultato è influenzato da un calo delle importazioni molto più rapido rispetto alla riduzione delle esportazioni. Il mese scorso, il paese ha esportato beni 17,7 miliardi di dollari, in calo un calo del 5,5 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Le importazioni, invece, sono diminuite di oltre il 25 per cento, attestandosi a un valore pari a 11,1 miliardi di dollari. La "corrente commerciale", che indica la somma delle esportazioni ed è considerata un importante termometro dell'attività economica, è diminuita dunque di quasi il 20 per cento rispetto ad agosto dello scorso anno. (Brb)