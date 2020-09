Cinema: "Non odiare" coproduzione italo-polacca al Festival di Venezia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato proiettato oggi alla Mostra del Cinema di Venezia il film "Non odiare", opera prima del regista Mauro Mancini. Il film, che aprirà il Jewish Film Festival di Varsavia, racconta la storia di un medico che aiuta una persona ferita in un incidente finché non scopre sul corpo del ferito dei tatuaggi nazisti. "Un film che lavora sul confronto tra radicate convinzioni e la coscienza, un pellicola importante che tratta un tema tornato tristemente d'attualità" ha commentato l'ambasciatore italiano in Polonia, Aldo Amati. Al termine della proiezione il protagonista principale Alessandro Gassman ha ricevuto il premio Gazzetta Italia, premio dedicato alle relazioni tra Italia e Polonia. Oltre a Gassman sono stati premiati Mario Mazzarotto, presidente di Movimento Film, Michal Sterzynski, direttore della fotografia, Guglielmo Marchetti presidente di Notorious e Maciej Sterzynski di Stern Pictures. "Non odiare" è una coproduzione italo-polacca che ha messo insieme Rai Cinema, Movimento Film, Istituto Polacco di Cinematografia e Agresywna Banda. (Vap)