Bielorussia: ministero Interno, centinaia gli arresti durante proteste di oggi

- Sono centinaia le persone arrestate oggi a Minsk nel corso delle proteste contro il governo bielorusso e il presidente Aleksandr Lukashenko. Lo ha riferito la portavoce del ministero dell'Interno, Olga Chemodanova, all'agenzia di stampa "Ria Novosti". "Centinaia di cittadini sono stati arrestati nel paese per aver partecipato a proteste non autorizzate, non conosciamo il numero esatto, lo preciseremo domani mattina", ha detto Chemodanova. All'inizio della giornata si sono tenute diverse manifestazioni a Minsk e in altre città del Paese nonostante il divieto disposto dal ministero dell'Interno di raduni di massa. (Rum)