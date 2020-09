© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, "la prospettiva è di fare" dell'ex Ilva "un tassello del Green new deal europeo. Questa è la sfida - ha proseguito l'esponente dell'esecutivo - e su questo è in corso un negoziato difficile, impegnativo, con ArcelorMittal su cui siamo fiduciosi". Il titolare del Mef ha parlato in occasione della festa del "Fatto Quotidiano", a Roma. (Rin)