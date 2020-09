Cipro: presidente della Bei Hoyer domani a Nicosia per discutere di sostegno a imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Banca europea per gli investimenti (Bei), Werner Hoyer, inizia domani una visita a Cipro per discutere con il governo di Nicosia nuove modalità per sostenere l'economia cipriota colpita dalla pandemia di Covid-19. Secondo quanto riferito in un comunicato stampa della Bei, domani Hoyer incontrerà il presidente Nicos Anastasiades al palazzo presidenziale, seguito da colloqui con i ministri degli Affari esteri Nikos Christodoulides, dal ministro dell’Energia, Natasa Pilides, e con il ministro delle Finanze Constantinos Petrides. Hoyer fornirà un aggiornamento su come la Bei sosterrà in modo efficiente ed efficace le imprese cipriote durante le “difficili condizioni economiche create dalla pandemia di coronavirus e gli sforzi in corso della banca per fornire investimenti trasformativi sull'isola”, si legge nel comunicato. La Bei è “soddisfatta della fiducia dimostrata dal governo cipriota nel sostegno della Banca questo giugno, quando le autorità hanno adottato misure per aiutare le imprese locali e proteggere i posti di lavoro”. Il sostegno della Bei include la partecipazione di Cipro al Fondo paneuropeo di garanzia da 25 miliardi di euro per aiutare le aziende che stanno affrontando l'attuale crisi, che costituisce un ponte verso la ripresa, nonché il sostegno finanziario, mediato dalle istituzioni finanziarie. La Bei ha fornito oltre 4 miliardi di euro per investimenti a Cipro da quando sono state concordate le prime operazioni della banca. Negli ultimi sei anni, dalla crisi finanziaria di Cipro, la Bei ha approvato più di 1,7 miliardi di euro per il Paese destinati all’istruzione, energia, trasporti marittimi, acqua e investimenti nel settore privato.(Gra)