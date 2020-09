Autonomia: Boccia, stella polare per unità nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Francesco Boccia, intervenendo a Venezia ad un'iniziativa elettorale del Partito democratico a sostegno di Pier Paolo Baretta, candidato sindaco, e Arturo Lorenzoni, candidato alla presidenza della regione Veneto, ha affermato: "Il nostro impegno sull’Autonomia è assoluto. Abbiamo dimostrato con i fatti di esserci e di essere credibili. La stella polare - ha continuato l'esponente dell'esecutivo - sono le parole del presidente della Repubblica Mattarella, l'Autonomia rafforza l'unità nazionale. Con il presidente Zaia è bastata una stretta di mano, lo scorso anno a Venezia, per garantire serietà reciproca, impegno e togliere dal nostro reciproco campo istituzionale la propaganda dei partiti che alimentavano lo scontro. Oggi al tavolo ci sono tutti, Regioni, Comuni e città metropolitane; abbiamo una commissione di esperti e accademici, tra gli altri lo stesso Roberto Maroni". Boccia ha aggiunto: "Noi siamo sempre stati aperti al confronto, non abbiamo mai avuto pregiudizi ma un solo obiettivo: su sanità, trasporto pubblico locale, scuola, assistenza vogliamo equità e stessi diritti garantiti al centro delle città come nelle periferie, nelle aree interne e di montagna come nelle aree metropolitane, al Sud come al Nord. Autonomia - ha concluso il ministro - vuol dire aumentare le responsabilità amministrative per Regioni ed enti locali e dare risposte immediate a cittadini e imprese". (Rin)