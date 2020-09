Medio Oriente: Turchia esorta il Kosovo a non aprire ambasciata a Gerusalemme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri della Turchia ha esortato oggi il Kosovo a non aprire un'ambasciata a Gerusalemme, perché minerebbe le risoluzioni delle Nazioni Unite e danneggerebbe la causa palestinese. Lo riferisce un comunicato stampa della diplomazia di Ankara a commento dell'accordo raggiunto venerdì alla Casa Bianca dai leader di Serbia e Kosovo per la normalizzazione dei rapporti economici, che prevede anche il riconoscimento di Israele da parte del Kosovo. "Chiediamo alla leadership del Kosovo di attenersi a queste decisioni (delle Nazioni Unite) e di astenersi da tali misure che minerebbero lo status storico e legale di Gerusalemme e potrebbero anche impedire che il Kosovo venga riconosciuto da altri Stati in futuro", si legge nella dichiarazione. Ieri, 5 settembre, il presidente kosovaro Hashim Thaci ha twittato: “Accolgo con favore l'annuncio del premier israeliano (Benjamin) Netanyahu sulla genuina intenzione di riconoscere il Kosovo e stabilire relazioni diplomatiche. Il Kosovo manterrà la promessa di collocare la sua missione diplomatica a Gerusalemme". (Tua)