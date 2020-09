Kosovo-Serbia: premier Hoti, domani a Bruxelles discuteremo di riconoscimento reciproco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegazione del Kosovo si recherà domani a Bruxelles per discutere dell’accordo con la Serbia sul riconoscimento reciproco e la normalizzazione dei rapporti tra i due Paesi. Lo ha affermato il primo ministro del Kosovo, Avdulah Hoti, in un post su Facebook in vista del nuovo round di negoziati per il dialogo tra Serbia e Kosovo che si terrà a Bruxelles sotto la mediazione dell'Unione europea. "Sulla base degli impegni presi al vertice di Parigi del 10 luglio 2020, nonché del sostegno che abbiamo ricevuto dal presidente francese (Emmanuel) Macron e dalla cancelliera (tedesca, Angela) Merkel, lunedì a Bruxelles incontriamo la parte serba per dialogare sull’accordo finale per il riconoscimento reciproco e la normalizzazione delle relazioni tra Kosovo e Serbia”, ha scritto Hoti secondo cui ci sarà solo un accordo finale sul riconoscimento reciproco. “L'accordo è raggiunto solo quando è concluso con il riconoscimento reciproco", ha aggiunto. “Non ci saranno accordi indiretti, parziali o creativi che non risolveranno definitivamente il problema. Ci sarà solo un accordo finale sul riconoscimento reciproco, che è sistematico e include tutte le questioni che devono essere risolte tra due Stati indipendenti sulla base di convenzioni, standard e pratiche internazionali che regolano le relazioni tra due Stati indipendenti”, ha concluso il capo del governo di Pristina. (segue) (Alt)