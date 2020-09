Serbia-Russia: Vucic informa Lavrov su risultati vertice a Washington (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 4 settembre, il presidente serbo Aleksandar Vucic e il primo ministro del Kosovo non riconosciuto Avdullah Hoti a Washington hanno firmato un accordo sulla normalizzazione delle relazioni economiche. L'accordo è stato mediato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Tra i punti dell’accordo, investimenti per quasi 11 miliardi di euro in progetti comuni, anche nel settore delle infrastrutture. Le delegazioni di Belgrado e Pristina proseguiranno domani i colloqui a Bruxelles nell’ambito del dialogo strategico mediato dall’Ue per la normalizzazione dei rapporti. (Rum)