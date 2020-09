Difesa: Aeronautica, "scramble" di due Eurofighter per intercettare velivolo civile dopo l'interruzione delle comunicazioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Aeronautica militare, insieme alle forze aeree di altri Paesi alleati, concorre anche a fornire la sorveglianza dello spazio aereo delle Nazioni appartenenti alla Nato sprovviste di un sistema di Difesa aerea adeguato, come nel caso dell'Islanda, dove l'Italia ha effettuato diverse operazioni di air policing (pattugliamento aereo) fin dal 2013. Nei due ultimi turni di air policing (fine 2019 ed estate 2020) il servizio di pattugliamento e sorveglianza è stato effettuato con i nuovi avanzatissimi velivoli di quinta generazione F-35 del 32mo Stormo di Amendola. L'Air Operation Centre nazionale svolge compiti fondamentali nell'organizzazione del servizio di difesa aerea ed effettua una costante attività di supervisione sull'intero dispositivo. In caso di minaccia non militare allo spazio aereo italiano, l'It-Aoc riprende il comando dei velivoli intercettori affidati alla Nato, per la successiva azione di contrasto. Ciò avviene quando un velivolo civile in transito nello spazio aereo nazionale evidenzi una condotta anomala e, quindi, potenzialmente pericolosa per la sicurezza, oppure qualora necessiti di supporto aereo per problemi tecnici che ne compromettano la sicurezza del volo, come nel caso odierno, dovuto alla perdita di comunicazioni radio. (Com)