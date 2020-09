Coronavirus: Cirielli (Fd'I), Anac conferma spreco soldi pubblici regione Campania, intervenga Corte dei conti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Questore della Camera e parlamentare campano di Fratelli d'Italia, Edmondo Cirielli, annuncia la presentazione di "un'interrogazione parlamentare al ministro dell'Economia Roberto Gualtieri e al ministro della Salute Roberto Speranza per fare luce sullo spreco di risorse pubbliche da parte della regione Campania per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19". Il parlamentare aggiunge in una nota: "Secondo quanto emerge dai dati dell'Anac (Autorità nazionale anticorruzione) - che ha effettuato un'indagine conoscitiva sugli affidamenti connessi al trattamento ed al contenimento dell'epidemia nelle Regioni - l'amministrazione regionale della Campania, dal 1 marzo al 30 aprile 2020, ha speso ben 76.308 per ogni contagiato (erano 4.423). Una cifra spropositata che ha visto la nostra Regione superare, in termine di spesa, finanche la Lombardia che, nello stesso periodo, registrava 75.732 contagi spendendo appena 5.178 euro per ogni contagiato. Perché sussiste questo enorme divario così elevato tra la Campania e la Regione più colpita dalla pandemia?". L'esponente di Fd'I prosegue: "Auspico che vi sia un immediato intervento da parte della Corte dei conti per fare chiarezza su come vengono spesi da De Luca i soldi dei cittadini, soprattutto ora che il numero dei contagi è tornato a salire. D'altronde è noto che le Procure, a partire da quella di Napoli, stanno già effettuando le opportune indagini sull'operato dell'attuale amministrazione regionale in relazione all'emergenza Covid. Occorre andare fino in fondo - conclude Cirielli -, perché anche questa vicenda è vergognosa e rappresenta un ulteriore esempio della cattiva gestione amministrativa e politica del centrosinistra in Campania. Il denaro dei cittadini non può essere sprecato in questo modo, peraltro usando poteri commissariali e in piena campagna elettorale".(Com)