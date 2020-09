Coronavirus: 3 decessi e 198 nuovi casi in Lombardia, pari all’1,63 per cento dei tamponi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scendono i nuovi casi di coronavirus in Lombardia, dove se ne registrano oggi 198 (ieri 388), a fronte però di 12.117 tamponi effettuati (ieri 23.409). Il rapporto tra tamponi e positivi è infatti dell’1,63 per cento, simile a quello di ieri, che era dell’1,65. Lo fa sapere il quotidiano bollettino sull’andamento della pandemia diffuso dalla Regione, che precisa che dei nuovi casi 25 sono “debolmente positivi” e 6 sono stati scoperti a seguito di test sierologico. Tre i decessi nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 16.880. Aumentano le persone ricoverate: in terapia intensiva sono 25, due più di ieri; nei reparti ordinari 248, tre più di ieri. Aumentano di 86 unità i guariti/dimessi, per un totale complessivo di 1.316 dimessi e 75.478 guariti. (Rem)