Coronavirus: diminuisce il numero dei nuovi casi, in calo i decessi

- Diminuisce ancora il numero di nuovi casi di Covid-19 su base quotidiana, in Italia. Nelle ultime 24 ore, come riportato dal ministero della Salute nel bollettino quotidiano, i nuovi positivi sono stati 1.297 contro i 1.695 di ieri, per un totale di 277.634 dall’inizio dell’epidemia. Sono, invece, 32.078 gli attualmente positivi nel nostro Paese. Nelle ultime 24 ore si sono registrati otto decessi, in calo rispetto ai sedici di ieri, che portano il totale a 35.542. Le Regioni più colpite sono Lombardia (198), il Veneto (179), l’Emilia-Romagna (124), Toscana e Lazio (122). Zero contagi si sono registrati in Valle d’Aosta, due in Molise. I pazienti in terapia intensiva ammontano a 133, dodici in più rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono in crescita di 63 unità (1.683). Sono 30.262 le persone in isolamento domiciliare. Sono stati effettuati 76.856 tamponi, in calo rispetto a ieri quando erano stati 107.658. Quanto al numero dei dimessi-guariti, sono 210.015, 405 in più da ieri. (Rin)